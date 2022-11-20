去年整季僅在一軍留下1場出賽紀錄的中信兄弟投手吳哲源，今年表現大躍進，拿下11勝1敗2中繼成功，好表現也讓他入圍今年進步獎，他自信地說：「對自己當然有信心，但也是當天才知道答案，有入圍就是肯定，平常心面對。」

吳哲源去年也有參與封王遊行，今年他繳出亮眼表現更是總冠軍賽第4戰勝利投手，今天在巴士上與球迷分享榮耀，「今年感覺大家更熱情，大家用各種方式跟著車隊，印象最深的是有一個國中弟弟用跑的，跟著車隊跑了一段路，全身都是汗。」

今年吳哲源繳出亮眼成績，也讓他與富邦悍將賴智垣、樂天桃猿成晉一同入圍進步獎，對於獎項他十分有自信，但最終能否得獎會平常心面對，「我本來也有想過會不會是賴智垣得，他今年表現也很好。」

至於投手金手套吳哲源也有所期待，「但可能機會不大。」他認為最大競爭對手可能是味全龍洋投鋼龍，「我都會去看數據，其實我的也不差，感覺（得獎）機率50、50。」