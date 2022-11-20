選前最後衝刺，北區市議員候選人陳俞融20日再度前往東興市場向攤商及買菜的民眾請託拜票。（陳俞融提供／馮惠宜台中傳真）

選前最後衝刺，北區市議員候選人陳俞融20日再度前往東興市場向攤商及買菜的民眾請託拜票。（陳俞融提供／馮惠宜台中傳真）

投票前最後一個星期假日，民進黨北區市議員候選人陳俞融由前市議員范淞育陪同，再次前往東興市場向攤商及買菜的民眾請託拜票，看到熟悉的身影又出現，許多人都豎起大拇指，大讚陳俞融「有夠骨力」！陳俞融除了感謝民眾的加油打氣外，也不忘提醒要幫忙拉票，讓年輕的力量能進入議會為大家服務！

陳俞融是前市長張溫鷹的女兒，遺傳了母親的親和力，她參選以來勤走市場，20日一早8點她又出現在東興市場，一步一腳印，向買菜的婆婆媽媽、年輕朋友請託，向攤商、店家老闆拜票，祝他們生意興隆，讓選民感受到她滿滿的誠意，還有年輕朋友看到她熱情來個GIVE FIVE，相互加油打氣。

從初選到大選，陳俞融已經數度到東興市場掃街拜票，許多民眾看到她，就像看到老朋友一樣，親切地打招呼說：「我們又見面了！」陳俞融也用最熱情的笑容回應：「是啊！」還有年長的長輩一看陳俞融就握著她手不放，鼓勵她好好加油，一定會成功！

陳俞融說，很多民眾跟她說：「你這麼認真，一定沒有問題」，但她知道自己是新人，沒有基本盤，只有更努力，拚到最後一分一秒，才有機會進入議會為大家服務。