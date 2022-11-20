遠東銀(2845)與富蘭克林投顧合辦的「樂益心旅程．夢想無限大」實體兒童公益活動今年回歸，邀請台灣世界展望會及遠銀親子貴賓，欣賞由「如果兒童劇團」量身打造的專屬舞台劇，結合趣味盎然的昆蟲界故事並融入生活必備的理財態度，寓教於樂的內容博得熱烈迴響。

遠東銀表示，今年「樂益心旅程．夢想無限大」讓愛「遠」滿刷卡捐款活動持續一個月，期間只要每位持卡人使用遠東快樂信用卡刷卡消費乙次，遠東銀即捐贈30元給台灣世界展望會，活動曝光至今已獲得眾多客戶行動支持，成功凝聚客戶向心力也促成愛心善舉。

而在走過疫情高峰、再度恢復舉辦的「樂益心旅程．夢想無限大」實體兒童公益活動今年演出內容也很不一樣，特別商請知名「如果兒童劇團」新創作劇碼《愛Party的蚱蜢》，在帶來歡樂之際，也期望在孩子心中種下正確理財種籽。

對於善盡社會責任領域，遠東銀、富蘭克林有志一同，針對滿足客戶多元基金理財需求行動亦理念一致，透過提供穩健優質的基金產品與無微不至的諮詢服務，以協助客戶早日達到財富自由目標。

因應數位理財的潮流，遠東銀和富蘭克林均有領先業界作為，基金專家富蘭克林的社群媒體與頻道提供一系列的市場解析、基金理財教育、富小孩學理財等影音節目，成為不同族群與需求投資人理財的重要資訊來源。

遠東銀財富管理官方影音頻道「小遠贏了」則在客戶之間極具口碑，每有定期影片上線皆受到許多關注與討論，從市場趨勢分析、樂活大小事等，內容包羅萬象。頻道也為今年的「樂益心旅程」公益活動應援，宣傳影片上線一周點閱率即破萬。