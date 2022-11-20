王瞳近日在衛視中文台《一袋女王》，透露過去和艾成去日本東京迪士尼遊玩，是她人生中玩得最開心的一次，但也因為旅途太過疲累，艾成在返程的地鐵上一看到座位就直接坐下，讓同樣很累的王瞳稍嫌不夠體貼，事後經過溝通，艾成承諾願意為了王瞳繼續學習，「我會為了妳越來越厚」，當下讓王瞳覺得艾成真的很直又很可愛，

王瞳則表示因為拍戲很少出國旅遊，去過的國家不多，去最多的國家就是馬來西亞，但至今玩過最開心就是跟艾成一起去日本玩的那一次。王瞳說那次旅遊是一位長輩阿姨招待的，全程沒有花到一毛錢，阿姨還請在當地留學的女兒當起地陪，不過因為當時王瞳還在拍八點檔，假期是臨時擠出來的，所以時間有限。

雖然有一圓她去東京迪士尼樂園的夢想，但因為行程太趕加上住的地方離樂園有點遠，等到樂園的時間都已經晚上，只來得及看到樂園煙火跟玩到一項遊樂設施，讓她覺得有點可惜。王瞳說當天回飯店的路上，由於當時艾成體重頗重，加上一整天下來已經走了很多路，讓他累得氣喘吁吁，所以一進地鐵車廂看到僅有的一個位置就衝過去坐下，還對著滿手大包小包伴手禮的王瞳問說要不要幫她拿東西，讓王瞳有點傻眼，但體諒當時艾成又累又渴，王瞳就決定自己拿就好。

回到飯店後王瞳就問起艾成剛剛怎麼沒想要讓座給她，艾成有點委屈的回說不知道她要坐，還說到自己就是很薄的一本書，只要王瞳跟他說他就會學，還說：「我會為了妳越來越厚」，當下讓王瞳覺得艾成真的很直又很可愛，這段東京旅遊回憶也讓她至今還牢記著。

本集將11月21日(一)晚上10點衛視中文台播出。