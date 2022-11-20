中油宣布，經平穩雙機制及調降貨物稅後，汽、柴油各吸收2.8元及4元，21日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.2元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.0元。

石油輸出國組織（OPEC）調降明年用油需求及美國12月頁岩油預估產量增至每日919萬桶等因素影響，國際油價下跌。

影響所及、中油本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌3.72美元，新臺幣兌美元匯率升值0.739元，國內油價依公式計算跌幅4.99％。

中油表示，按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲3.0元及4.2元，惟本週部分亞幣升值較多，換算亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）汽、柴油稅前最低價較前週高。

為維持價格低於前述國家，汽、柴油各吸收2.5元及3.7元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。

最終，汽、柴油實際價格每公升各調漲0.2元。累計111年至10月底止，中油共吸收約406.3億元。