雲林縣政府青年創業補助金成果佳，協助青年打造新未來。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為協助青年創業打造新未來，提供最高上限200萬元的創業補助金，以及豐富的創業培力與輔導資源，20日於斗六市舉辦為期3天的「雲林青年創業輔導暨補助金成果展」，未來將持續推動青年創業補助金計畫，並蒐集青年的實質反饋進行滾動式調整，為青年創業注入更多能量。

「雲林青年創業輔導暨補助金成果展」由縣勞動暨青年事務發展處處長張世忠主持，邀請雲林科大、環球科大、逢甲大學、中正大學等學者出席，成果展6大主軸包含「創業夢想舞台區」、「創業市集展示區」、「創業體驗DIY手作區」、「青年創YA二手選物市集」、「創業輔導展覽專區」、「創業補助廊道專區」。

張世忠表示，青年是國家進步及發展的重要動力，為鼓勵青年創業，縣府今年成立總額高達1億元的「青年創業補助金」，開放受理申請獲得青年熱烈迴響，第1次審查結果已出爐，計有11名青年創業家獲得補助，總補助金額近400萬元。

張世忠說，縣府將持續推動青年創業補助金計畫，並蒐集青年的實質反饋進行滾動式調整，讓創業補助金為青年注入更多能量。另外也會辦理系列創業育成活動，包括創業知能課程、賢拜講堂、創業論壇等，強化青年創業路上的專業知識，希望藉由全程創業陪伴，讓青年創業不孤單。

張世忠指出，縣府積極創造青年返鄉、留鄉機會，持續推動青年在地發展、輔導培力與資源連結。在協助青年創業規畫上，以「雲青有GO站」作為青年創業發展資源統合平台；「三小樓」作為青年創業基地，帶領有志創業青年共同打造雲林成為青年宜居好所在。