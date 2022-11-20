選戰進入最後倒數，國民黨桃園市議員詹江村與文傳會副主委練鴻慶召開記者會質疑，積極輔選民進黨桃園市長候選人鄭運鵬的桃園市長鄭文燦無心市政，稱市府沒人力發車資給防疫計程車司機，卻1天辦6場剪綵，是真正的「剪綵王」，導致無人力比對防疫計程車資，痛批桃市府積欠車資又騙公然說謊。

詹江村表示，桃市府拖欠防疫計程車資九個月，選後才要撥款，鄭文燦市府回應「主因是相關派車單據將近10萬筆，需耗費大量人力核對，交通局已加派人力加速作業、儘速撥款，並非選後才撥款，也並未拖延至9個月。」

詹江村痛批，欠錢就不對了，還公然說謊，他拿出單據影本，有司機早在今年1月22日就請款22065元，到現在都還沒有領到款項，「說積欠九個月都是客氣了」，質疑鄭文燦市府自己說「年底前撥款」，再五天就選舉了，這不就是「選後才撥款」，鄭文燦說這種謊，有什麼意義？

詹江村表示，以一筆單據需一分鐘核對保守估計，一位公務員一個月可以核對10560份單據，十萬份單據也只需要十位公務員就能在一個月內核對完畢，整個桃園市交通局找不出十位公務員？鄭文燦根本是在欺騙市民。

練鴻慶認為，為什麼桃市府人力不足，因為「都去辦剪綵了」，光是11月17日，鄭文燦就有六場剪綵相關活動，其中瓶頸路段開闢工程，工程費50萬元，典禮卻花了30萬元，「龍慈路都外段進度說明會」是下一屆市長的權責，鄭文燦還是要勞師動眾辦理，若桃園市每條巷弄打通，鄭文燦都要去剪綵，根本剪不完。

練鴻慶直言，過去民進黨嘲諷朱立倫當新北市長是「剪綵王」，先不要說鄭文燦的剪綵次數是朱兩倍，重點是朱立倫沒有因為剪綵而荒廢市政，沒有因為剪綵而拖欠款項，而鄭文燦不但是「剪綵王」，還是「欠款王」、「工程疏失王」、「轉包給蘇巧純王」；包括鄭文燦以限制性招標99萬元合體蔡阿嘎，都是拿納稅人的錢，作民進黨的選舉用途。