東香里長湯燕明（中）也現身說法，指昨天行程滿檔，不知道當晚高虹安有造勢，幕僚也未與他接觸，直到其他里長提醒，才知道自己的名字被標示出來，感到莫名其妙。（王惠慧攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹20日舉行「里長拒絕被代言 高虹安大說謊家」記者會，質疑民眾黨對手高虹安昨在造勢晚會貼出的里長支持名單寫錯字、灌水、冒用，有些是里長候選人，或甚至根本沒有到場。東香里長湯燕明也現身說法，指昨天行程滿檔，不知道當晚高虹安有造勢，幕僚也未與他接觸，直到其他里長提醒，才知道自己的名字被標示出來，感到莫名其妙。

東香里長湯燕明名字被放在高虹安的里長支持者名單內，但他說昨上午舉辦競總成立茶會，中午趕赴友人喜宴，下午到香山參加沈慧虹造勢活動，回家後和里民泡茶聊天，到晚上近10點多，經香村里長吳春生提醒兩人名字被放上去，他才知道發生這樣的事。

湯燕明說，「很生氣、覺得莫名其妙，完全沒有經過我們同意！」他認為不能想怎麼寫就怎麼寫，會增加里長競選的困難度，且他連高虹安在天公壇造勢都不知道。現場也電話連線同在名單上的港北里長曾欽裕，他表示昨並沒有到現場，不知道發生什麼事，也沒有收到聯絡或通知。

沈慧虹也質疑，高虹安把根本不支持她的里長放上名單，寫錯里長名、里別，凸顯民眾黨在新竹對地方不熟悉、對市民不尊重，也代表高虹安說謊成性，痛批高虹安品格、誠信都有問題，如何帶領新竹？

沈慧虹競辦發言人劉康彥也播出昨直播畫面，指出「怎麼樣都算不出70幾位」，並指出里長名、里別打錯，牛埔、香村等里重複出現，以及把候選人冒用為現任里長等3大錯誤，質疑人數根本大灌水。

其中，成功里長林俊縢的「縢」字被寫錯，中正里長吳月伶的「月」也寫錯，劉康彥說，更扯的是，人名搞錯就算了，連地名都搞錯，南區的南市是新竹市的市，不是西區的南勢，抨擊高虹安只是在消費，根本不認識里長，還大言不慚說超過2／3里長支持，很沒有羞恥心。

劉康彥也說，名單上的部分里長也向他反映，未經同意就被放上去名單，或者誤以為是演唱會活動被騙到現場，更有許多里長接到里民抱怨與質疑，怎麼可以支持涉貪的高虹安。他痛批​，高虹安為了她個人選舉將里長作為工具，​今臉書和受訪又再消費一次，就是個「大說謊家」，毫無誠意。

對此，高虹安競辦回應，所列里長感謝名單為副議長余邦彥本人與競辦逐一聯繫後，表示願意出席晚會活動的名單。很遺憾在會後競辦也接獲資訊，有少部分里長因此收到積極關切與不小壓力，甚至是被要求不要出席活動。今沈慧虹的記者會，看來更像是對基層里長抓戰犯施壓，對此覺得很遺憾。