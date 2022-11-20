南韓知名女團(G)I-DLE近期以《Nxde》回歸樂壇，洗腦的旋律加上性感的舞姿，立即掀起熱烈討論，同時也引發模仿挑戰風潮。但近日忙著宣傳的她們卻狀況不斷，除了在不久前智利《音樂銀行》的露天演唱會上，台籍成員意外摔傷外，來自大陸的成員雨琦今（20）日稍早也傳出身體出狀況，緊急送醫治療。

根據南韓媒體的報導，雨琦的經紀公司「Cube娛樂」今日稍早發出聲明，表示「(G)I-DLE成員雨琦，今天（20日）上午發現身體狀況不佳，緊急送往醫院就診，在接受醫生的治療後，目前正在休息。」而原本(G)I-DLE還有一個視訊互動的工作行程（StarRiver Video Call），公司也宣布雨琦將缺席這次的活動，由其他成員繼續完成，待雨琦狀況恢復才會安排工作，而日後的專輯的簽售活動行程若有異動，也將會透過唱片商另行通知，「對於突如其來的消息讓粉絲擔心，感到相當抱歉，未來公司會更注意藝人的安全及健康。」

事實上，(G)I-DLE的台灣籍成員舒華，在智利的《音樂銀行》露天演唱會上，因當天下著大雨及冰雹使穿著高跟鞋的她不慎滑倒，主辦方才緊急取消活動；今日又傳出雨琦突然病倒，讓粉絲們相當擔憂，紛紛要求公司減少她們的工作行程，並且加強關注成員們的健康狀態。