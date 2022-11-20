曾唱紅《回來》、《我沒有遠方》等代表作的羅琦，歌聲極具穿透力，年輕時接觸美國樂團「邦喬維」作品後，深陷搖滾魅力，年僅16歲才華就被經紀人賞賜，以「指南針樂隊」的主唱身分出道，是90年代的傳奇明星，然而18歲那年被酒瓶意外刺傷左眼，形成一連串不幸事件的開端，經過多年沉寂，她的47歲樣貌曝光，竟是滿頭白髮的模樣嚇壞眾人，慘遭狠酸：「怎麼像個老太太，說60歲都有人信」。

羅琦出生於江西，當年剛加入指南針樂隊還未走紅時，參加朋友聚會，因想維護朋友和鄰桌爆發爭吵，最後竟遭對方拿酒瓶砸傷左眼，酒瓶碎片還恰好刺進眼裡，醫生告知若不摘除左眼，很可能連右眼也失去視力，於是在經紀人的簽字同意下完成手術，好險1993年推出首張專輯後，動人歌聲橫掃各大音樂獎項，羅琦還被冠上「搖滾第一女聲」的封號，至今令人念念不忘。

如今的羅琦不時會開抖音和粉絲互動。(圖/羅琦 抖音)

羅琦滿頭白髮又臉部鬆弛，被網友評價比實際年齡蒼老不少。(圖/羅琦 抖音)

走紅後，羅琦選擇單飛發展，然而就在此時開始依賴毒品，終於在1997年某次下飛機後毒癮發作，竟隨意叫了一台車，語無倫次要求司機載她去買毒品，結果司機把她送到警察局，被媒體曝光吸毒醜聞，無奈只能出國避風頭、養病，據傳就在這時和一名外國男性墜入愛河，可惜仍因文化差異分手，第二次婚姻則改嫁一名荷蘭男性，此時的她歷經幾次人生起落，脾氣早就沒了當年的火爆。

2013年紅遍華人圈的節目《我是歌手》創造亮眼收視率，羅琦也受邀參賽盛會，靠著多年累積的歌唱實力，重新發揮充滿爆發力的嗓音，然而她只錄製6期節目就因懷孕退賽，那時她將昔日的指南針樂團重新請上舞台，逼哭不少歌迷，之後2015年她甚至舉辦個人首場演唱會，上遍各大音樂節目，雖然早已非當年天后，仍可說重獲新生。