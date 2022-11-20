前高雄市副市長李四川為國民黨台北市大安、文山區議員候選人高揚凱掃街拜票，沿路獲不少民眾高喊「凍蒜」。（高揚凱競選總部提供／張立勳台北傳真）

國民黨提名新人台北市大安、文山區議員候選人高揚凱，在文山區車隊掃街時，由重量級貴賓前高雄市副市長李四川、「川伯」全程站上吉普車，與高揚凱一起向鄉親父老拜票，沿途受到民眾熱烈歡迎，更有支持者自動放鞭炮相迎，「凍蒜」聲此起彼落。結束掃街活動後，川伯握著高揚凱的手說：「大安、文山的民眾好熱情，揚凱你一定要加油，勝利就在眼前」！

李四川曾任高雄市副市長、新北市副市長、行政院祕書長、國民黨祕書長等要職，他是公務體系出身，也是少數電機工程專業背景出身的行政首長。高雄市副市長任內，川伯的認真、誠懇、專業的形象深植人心，一直是高揚凱欽佩的政治前輩。

高揚凱表示，李四川受前高雄市長韓國瑜之託，特地在選前黃金周末趕來陪他一起站在吉普車上向民眾懇託，受到沿途鄉親熱烈回應，掃街的效果非常好。

高揚凱指出，川伯具有豐富的市政經業及工程專業，因此對高揚凱提出的捷運環狀線南環段加速興建通車、危老健檢及都更等工程議題上，提供許多寶貴的指點，讓高揚凱獲益良多，他將汲取「川伯經驗」化作推動地方建設發展的養分，為鄉親打造更安全、更便捷、更進步的家園。

「正在地、最貼心」在文山區出生、成家立業的高揚凱，對家園的建設發展有濃烈使命感。隨著投票日近，高揚凱感謝政壇前輩們的加持與提攜，為新人參選的苦戰選情注入強心針。但高揚凱表示，他没有絲毫鬆懈的本錢，只能1天當2天、3天用，上緊發條全力衝刺。拜託鄉親全力支持國民黨的新人戰將、「土親人更親」的高揚凱。正因為高揚凱來自在地，所以最了解在地，所提政見也都切合地方建設與鄉親生活之所需，高揚凱有信心可以真正解決在地鄉親的需要和地方發展的問題。