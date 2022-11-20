嘉義家扶中心今舉辦「嘉義地區寄養家庭授證典禮暨親子共學營」，會中頒發嘉義縣市寄養家庭112年度許可證及10年、20年年資獎。（呂妍庭攝）

嘉義家扶中心今舉辦「嘉義地區寄養家庭授證典禮暨親子共學營」，會中頒發嘉義縣市寄養家庭112年度許可證及10年、20年年資獎，獲頒20年年資獎分別為嘉義市林又甲和翁惠珠伉儷、蘇宗政和陳秋慧伉儷、嘉義縣的魏銘勳和廖玉純伉儷，其中被喻為嘉義地區的「寄養之最」的魏銘勳、廖玉純夫妻，當年因廖玉純父親在921大地震中往生，讓她十分悲痛，決定化悲慟為力量，把對父親的思念轉化為對不幸兒少的照顧，20年來已照顧過41名遭遇不當對待的兒童少年。

今寄養家庭授證典禮共有46戶120名寄養家庭及成員參與，由嘉義縣副縣長劉培東、嘉義市副市長陳淑慧頒發寄養家庭112年度許可證，家扶中心指出，嘉義家扶中心1985年承辦嘉義地區寄養服務至今，合計訓練出108戶寄養家庭，照顧過743名兒童和少年，每年約60名嘉義地區兒童少年接受寄養家庭的照顧服務，今年度有4戶家庭通過審查會，今也一同接受許可證，明年加入儲備寄養家庭的工作。

今獲頒20年年資獎中的林又甲、翁惠珠夫妻寄養服務年資有25年之久，是嘉義地區最資深的寄養家庭，已照顧過23名遭遇不幸兒童少年，照顧經驗豐富且細心，所以嘉義家扶也常請兩人協助照顧領有身心障礙手冊的孩子，過往也曾支援緊急安置的服務，配合突發及夜間緊急安置的危機處理，夫妻倆對特殊兒童的照顧不遺餘力，目前照顧的兩名幼童皆有發展遲緩問題，夫妻二人積極配合復健練習，幫助慢飛天使長出能量。

廖玉純是全職的家庭主婦，當年在嘉義家扶接受保母訓練時，遭逢921大地震，父親在大地震中往生，令她十分悲痛。當時得知寄養家庭短缺，便和丈夫商量，要把對父親的思念，轉化為對不幸兒少的照顧，雖不是最資深，但20年已照顧過41名兒童少年，且夫妻倆對每個需要寄養安置的孩子給予溫暖與包容，力求在有限時間裡全心陪伴、協助孩子修復身心創傷，夫妻倆強調，加入寄養家庭行列是這輩子最對的選擇。

除有3戶家庭獲頒20年年資獎，另有6戶家庭獲頒10年年資獎，分別為嘉義市林淑華、嘉義縣顏銘昭和余月霞伉儷、郭明松和余秀雲伉儷、郭有全和王麗菊伉儷、江明赫和蕭沛晴伉儷、戴宏榮和戴凰琴伉儷。