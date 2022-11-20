為了參與中信兄弟2連霸的封王遊行，日籍打擊兼野手統籌教練平野惠一特別延後反日時間，這也是生涯首次參與封王遊行，看到爆滿球迷騎車沿路跟隨他十分感動，「希望明年有更多人來擠爆台中街頭。」

平野惠一過去在日職時沒有參加過封王遊行，這是生涯初體驗，總冠軍賽結束後他有問總教練林威助要留下來參加遊行還是先行返日比較好，「助總」建議他留下來參與遊行，看到超多球迷騎著機車跟著車隊更讓他印象深刻，「聽說去年路邊站著的人比較多，今年是機車比較多。」

等待封王遊行日到來前，平野惠一也沒有出去玩，都留在宿舍休息，「這幾天都在回顧這一整年，也是為了明年做準備。」林威助也證實平野惠一明年會續留兄弟的消息，「今年他春訓時，他還沒來，都用IPAD在指導球員，我就跟他說明年要早一點來，不要遲到。」

至於是否會想再邀請其他人外籍教練來客座或擔任教練，林威助說：「如果有好的人選也是會有考量，但也是要找到一個好教練，同時也要能了解台灣文化不容易。」

「助總」認為，今年兄弟能夠完成連霸平野惠一也功不可沒，「每個教練的付出都是肯定的。他（平野惠一）在日本一、二軍都待過，打擊、守備、跑壘都有一定觀念，台灣有些細節沒做的那麼好，他就是想把這些做好，把球員帶往好的地方。」