國民黨新竹市長候選人林耕仁（左二）參加家扶園遊會，與縣長楊文科（右二）短暫交談。（羅浚濱攝）

新竹家扶園遊會有皮卡丘等充氣玩具，讓大小朋友拍照。（羅浚濱攝）

新竹家扶園遊會家長買氣球玩具，讓孩子都要開心。（羅浚濱攝）

縣府與新竹家扶中心邀集60多個企業團體舉辦的「家扶55 幸福共舞-2022年冬暖慈幼園遊會」，20日在縣府廣場登場，現場有95個各類型愛心攤位，讓新竹地區575戶經濟弱勢家庭近 2千位親子，共度周末快樂時光。

新竹家扶中心感謝縣府10年來，提供府前廣場舉辦園遊會，募得愛心團體捐贈物資和民眾消費的善款。楊文科表示，疫情讓許多弱勢家庭工作與生計受到影響，感謝許多企業和團體慈善熱忱，一直支持園遊會經費。

楊文科特別頒贈感謝狀給捐助愛心腳踏車的劉康義先生，由其子劉宛臨代表接受。劉宛臨說，父親是新埔國中教師，為幫助弱勢孩童升學，每年捐總10％薪水並成立基金會，父親去年81歲時離世前，仍對掛念家扶的孩童，子女們將傳承父親的大愛，會持續協助弱勢學子。

楊文科表示，新竹縣家戶收入、可支配所得與消費支出指標，在全國是名列前茅，但社會上還有許多弱勢家庭，如何縮小貧富差距、協助弱勢家庭，是他執行政策重點。

楊文科說，為達成「老中青幼通通照顧」的政策，縣府推動免費營養午餐，提供弱勢家庭學童愛心早餐，新竹縣成立首座「綜合社會福利館」已竣工，明年將會啟用，結合嬰幼兒、兒少、家庭及社區等資源，成為融合性的示範場域。

同時，縣府積極執行強化社會安全網計畫，主動增加兒虐、家暴、性侵害等保護性社工人力，完備處理各類型保護案件的流程，解除受虐兒少家暴危機，保護婦幼兒少安全。

家扶園遊會有家扶媽媽販售美食的攤位，現場也有皮卡丘等各式造型的充氣玩具，讓大小朋友合影拍照，國民黨新竹市長候選人林耕仁也到場與楊文科短暫交談，在楊文科頒完獎後離開，對市議會副議長余邦彥參加高虹安造勢晚會的問題，林耕仁說要再去了解！