針對前新竹縣長范振宗昨在高虹安造勢場發言，民進黨新竹市長候選人沈慧虹20日表示，涉嫌貪污的高虹安，竟讓貪污定讞范振宗在台上造謠抹黑，是竹市選舉史上最惡質、荒謬、諷刺的奧步，她與團隊鄭重要求高虹安道歉，並將採取法律動作。

高虹安昨造勢晚會邀請范振宗致詞，沈慧虹對此表示，涉嫌貪污的人找貪污定讞的人站台，卻抹黑指控對手貪污，這是選舉史上最諷刺、最荒謬的奧步！且高虹安屢次公開散布不實、抹黑言論，為了政治利益不惜散布仇恨情緒，不僅顛倒是非，更是製造對立，她嚴厲譴責這種行為，並會採取法律動作。

沈慧虹也對林智堅及他的家人表達歉意，因她參加選舉，才會發生這些羞辱和抹黑。沈慧虹也指出，面對這些惡意言語，高虹安在現場沒制止，事後還沾沾自喜，看得出高虹安是選情告急，才用這樣的奧步，選舉選到沒人性，相信所有市民與國民都沒有辦法接受，呼籲高虹安比照日前面對馬英九失言的做法，立刻道歉。

沈慧虹競辦執行總幹事陳建名則說，很遺憾看到貪污、圖利廠商被判刑定讞的范振宗，根本沒有證據，卻用影射、惡質、煽動的言論，還涉及私領域，對林智堅公然抹黑、造謠，而且高虹安昨第一時間聽到范振宗發言，竟然是在台上得意讚聲「范縣長你紅了！」

陳建名抨擊，高虹安與民眾黨自詡新政治，卻不斷造謠抹黑，企圖轉移自身爭議，他與團隊再次勸告高虹安、民眾黨，造謠抹黑不會讓新竹更好，仇恨語言也不會讓社會更團結。