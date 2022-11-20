民進黨苗栗縣長候選人徐定禎19日在玉清宮舉辦造勢活動，宣誓要「開棺驗屍」，則被對手鍾東錦批評是仇恨性言論。對此，徐定禎20日反批鍾東錦斷章取義、扭曲事實，嗆鍾惡意扭曲實情，對「砂石場」隻字不提，不願給縣民交代，苗栗的未來怎麼能夠放心交到這種人手裡，他若當選會開挖砂石場，找出埋藏底下的真相。

徐定禎指出，他19日在恩主公面前有3個宣示，第1個開棺驗屍，是代表開挖砂石場，找出埋藏底下的真相；第2是要成為廉能政府，讓公務人員依法行政；第3則是轉虧為盈，解決苗栗財政問題。

徐定禎說，沒想到鍾東錦候選人竟然斷章取義、扭曲事實，不但沒有對於「砂石場」問題說清楚講明白，還煽動支持者說他要對鍾「開棺驗屍」，根本是惡意曲解實情，也不願給民眾一個交代。

徐定禎表示，自己確實為每個想要苗栗改變的鄉親們，公開大聲喊出會「開棺驗屍」、「挖掘真相」，因為這段時間以來，實在聽太多對砂石場底下各種指證歷歷的控訴，他也深信苗栗鄉親值得一個真相，一個苗栗土地被鍾東錦蹂躪殘害的真相。

徐定禎指出，鍾東錦的砂石山囤積在農地上有5層樓高，縣府帶頭包庇違法事件，無助的苗栗人投訴無門，不忍心看著家園被侵蝕破壞，所以他要站出來還苗栗一個公道，只有他當選才能找到真相，若鍾東錦選上，真相就更永無天日，這是一個大是大非的問題，也是捍衛苗栗土地的終極保衛戰，希望大家把屬於善良苗栗的正義和光榮贏回來。