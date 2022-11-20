近日有網友在網路論壇討論台灣哪個縣市玩起來無聊，其中雲林縣被多次提及，不過雲林縣長張麗善透露，她上任後積極發展觀光，2020年的觀光人次首度破千萬，是6都之外的第1名，更創造200億元的觀光商機，接下來她也會與團隊繼續努力，打造雲林的特色，吸引國內外旅客的青睞。

張麗善今（20）日在臉書表示，她上任後將文化處改制為文化觀光處，提出一系列增加雲林文化及觀光量能的計畫，已在2020年首度達成破紀錄的千萬觀光人次，並創造200億元的觀光消費產值，2021年因為疫情的關係，觀光人次雖然略為減少，但仍是6都外的第1名，因此「雲林不好玩」早已是過去式。

「打造雲林文化觀光的品牌至關重要！」張麗善指出，雲林以｢發展文創聚落｣、｢建立雲林文化品牌｣與｢輔導青年文化創新｣等策略推動文化創新IP，她更提出｢建設國際觀光亮點｣、｢創造獨有觀光商品｣、｢型塑體驗經濟｣以及｢推廣永續觀光旅遊｣4大主軸，目前雲林縣的國際觀光景點有北港糖廠、草嶺森林療癒基地、虎尾建國眷村、虎尾央廣數位影音基地等，還有流動藝術饗宴、微醺餐桌、臺灣媽祖文化季、雲林國際偶戲節、北港燈會、雲西海洋音樂祭等全新的文化觀光品牌，但她仍未停下腳步，透露將在西螺打造一系列活動。

張麗善強調，雲林西螺是武術的故鄉，每年西螺七崁的武術文教基金會都會舉辦一系列武術活動，未來她將持續支持辦理「西螺七崁武術嘉年華」，並打造更多親子共融空間，將西螺打造成年輕人的宜居地。

「規劃得好，更要有人推動執行！」張麗善提到，除了所有的觀光活動外，雲林還是全台最大蔬果中心，在農產業的發展上不斷改良，提升冷鏈品質及農產品安全，未來更規劃建構具有雲林特色之食農教育推廣場域，做為雲林縣推動食農教育基地，希望獲得鄉親的支持，讓她可以完成「2030前進雲林」的願景。