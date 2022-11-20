九合一大選26日就要舉行，但政府仍不讓確診者出來投票，引發爭論。中央研究院院士陳培哲表示，在民主國家，投票是公民的基本權利，政府不讓他們投票，將動搖選舉正當性，也會恐釀憲政危機。他主張讓確診者穿隔離衣出門投票，這問題就解決了。

中選會表示確診者出門投票的話將給予重罰，在這樣規定下，預期會有5到7萬人不能出門投票。陳培哲表示，投票是人民的基本權利，政府對確診者出門投票要逕行開罰，這不符合比例原則，也會產生憲法爭議。

「這問題很容易解決」，陳培哲說，只要事先給確診者2至3件隔離衣，讓他們在家先練習一下怎麼穿及消毒，預期會消耗掉1到2件，然後他們在選舉當天穿著隔離衣出門投票，就可以避免將病毒傳染別人，也可兼顧他們的參政權。

陳培哲說，穿隔離衣需要別人指導，因此在他們練習及出門投票前，都需要有人幫忙確認是否穿好，而這部分可透過影片教導，他們出門前再由醫師等專業人員透過視訊確認就可以完成，並不困難。

至於投票所的設計，陳培哲認為，政府可以設計確診者投票站或是讓確診者優先投票，這樣相對簡單，沒必要在特別時段才讓他們投票。這些人如果穿隔離衣出門投票了，之後若仍有違反選舉規定的行為，政府再來開罰，那他們就沒話講了。

他建議政府單位先調查確診者選舉當日出門投票的意願，然後由當地的區公所、衛生所、醫療院或公益機構送隔離衣給要出門投票者，並教他們怎麼穿及消毒，務必讓他們可以行使投票權，這也是憲法所保障的權益。