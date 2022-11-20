11月22日是24節氣中的「小雪」，也是進入冬季的第2個節氣，這天的氣溫會較之前下降，象徵天氣會越來越冷。對此，民俗專家柯柏成表示，22日下午4時10分交節氣，想開運的民眾可利用「紅色」的花和水果開運、招桃花；不過生肖屬蛇或馬的人要注意犯小人。

柯柏成在臉書粉專PO文指出，「小雪」是個比喻，反映的是在這段節氣，寒流、冷氣團會比之前還要活躍，低溫降雨的情況也會更加明顯，並非會下很小量的雪。

民眾若想把握小雪時節幫自己開運，柯柏成提醒，除了生肖屬蛇、屬馬，或是生日時間是在早上9時至下午1時者之外，都可以多使用「紅色」旺運，例如穿上紅衣服，或是將門口地毯換新成紅色，都能達到開運旺財的效果。要求桃花的話，可以在住家正南方用透明花瓶插上3朵紅色玫瑰；想求財、求事業，可以在住家門口附近擺上一盤紅色蘋果，數量為3顆、5顆或9顆。

至於生肖屬蛇、屬馬的人要特別注意小人問題，如果用上述的方法開運，可能會弄巧成拙；另外，除了上述2生肖，生日時間在早上9點至下午1點的人，不妨在這個節氣配戴或在辦公桌上，放上牛的擺飾，就可以擺脫小人的糾纏。