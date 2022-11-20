嘉義市極力推動國際教育2.0，並導入外師教學制度。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

教育部推動國際教育2.0教師培力認證機制，在嘉義市政府教育處以「城市隊」規格推動國際教育，全市已有70位教師取得國際教育專業認證，2位校長及1位老師取得全國講師認證，1名校長擔任中央培力團委員，換算平均每校有4位教師成為推動嘉義市國際教育2.0的領頭羊。

教育處長林立生說，嘉義市推動國際教育2.0兩年，目前正以「教育新世代─人文創新拚世界」為主軸，持續強化雙語深耕及教育國際化，以SDGs永續發展、元宇宙創新教學技術、嘉義歷史、美感及生態軸帶的虛擬(VR)、擴增實境(AR)平台為主題，發展市訂國際教育雙語課程，期待嘉義市培育出具人文關懷，行動實踐力且具未來影響力的世界公民。

現行由精忠國小負責建置國際教育地方培力團，協同蘭潭國中、蘭潭國小、北園國小做全市師資培訓、課程諮詢輔導、跨校社群經營及資料庫維運等軟硬體進程，再加文雅國小國際資源中心、志航國小英資中心、中正大學教育研究所的共同合作，一起推動嘉義市國際教育再升級。

精忠國小校長楊勛凱以精忠推動SDGs2 ZERO HUNGER為例，表示透過與精忠社區的食物銀行合作，安排校外教學讓師生了解銀行運作精神與食物處理分送過程，進一步在校內成立精忠國小食物銀行分行，進行非即期食品和營養午餐剩餘水果募集，再由師生主動提供給學校或社區有需要的同學、家庭，這些教學過程透過影片紀錄製作成影像，除與國外交流學校針議題進行共學討論外，也與經濟部工業局、Live ABC專案合作，成為跨國英語教學平台上屬於台灣嘉義市的教學節目。

林立生強調，疫情後的國際局勢瞬息多變，世界各國在全球化與反全球化的擺盪中更是提醒我們，世界各國早已形成休戚與共的複雜多邊關係，唯有持續不斷推動國際教育和雙語教育，才讓讓嘉義市的孩子持續與世界鏈結。