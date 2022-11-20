新化老街東邊立面整修今天竣工，鄉親視為地方大事。(曹婷婷攝)

新化老街仿巴洛克建是街道一大特色，左為西邊街，右為東邊街。(曹婷婷攝)

承載百年風華歷史的新化老街仿巴洛克建築是一大特色，然東邊街第一銀行左右兩側3間建築拆除以來，地方20多年來爭取將立面景觀缺口補上，經立委郭國文協調，一銀允諾出資重建，比對老照片、找來在地泥作師傅，整修歷經近2年，今天宣布立面景觀完成整修，許多新化鄉親都到場見證這一刻。

今天完成修復3戶立面景觀的連棟建築門面，其中一側遭拆除的2戶原屬三連棟建築，當時為王乞生醫生所有，也是昔日新化老街中最高的建築物。新化文史工作作者康文榮說，王乞生醫院的三連棟建築是當時東邊街最高、最豪華的樓房，二戰期間，頂層陽台還曾是新化最高的防空哨。另，還有1戶前身則為美香餅舖。此次，立面整修請來泥作師傅葉先鳴從事立面泥塑的工作，

第一銀行總經理李嘉祥說，一銀新化分行設於1944年，當時是「台灣商工銀行新化出張所」，二次世界大戰後改名，1979年改建為目前的4層大樓。此次在郭國文、台南城市文化協會理事長王榮森熱心奔走、居中協調下，贊助街區立面景觀整修，將外牆與紋飾等風格都維持一致化，也比對老照片恢復缺口的視覺，讓老街看起來更完整美觀。

郭國文表示，新化可說是「文化發電機」，這個軟實力也能帶動在地觀光，今天老街立面缺口完工，也讓文化發電機愈來愈有電，同時也符合地方20多年來的期待。他說，20多年前，因一銀要再改建大樓，買下左鄰右舍共5戶並拆除，兩側缺口被戲稱「掉了2顆門牙」，多年來與地方積極與一銀溝通，一銀同意將過去拆除消失的立面，透過仿製重建，將缺口補上，重現風華。

王榮森提到，新化老街走過百年歷史變遷，老街曾面臨拆除拓寬命運，難得的是，新化老街居民經由表決，以壓倒性票數，將老街樣貌得以保留下來，期間雖歷經立面拆除消失，而今又整修竣工，更顯難能可貴。

今天竣工儀式包括大力協助修復的立委郭國文、市議員林志展等人都出席，郭國文也肯定一銀投入1000多萬元協助修復，善盡企業社會責任。