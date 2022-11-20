南投千人環保健行，親子同樂。（南投市公所提供／廖志晃南投傳真）

南投市長宋懷琳，鼓勵民眾健行運動。（南投市公所提供／廖志晃南投傳真）

南投市公所舉辦「樂活南投環保健行」，20日在尾嶺受命宮前廣場舉行，千人漫步藤山步道，徜徉在舒爽的林蔭步道；市長宋懷琳表示，因為上月在中興新村舉辦健行，民眾熱情參與，所以加辦一場，鼓勵大家走出戶外多運動。

市公所邀請南投市立幼兒園、鳳鳴國中、文山國小等學童表演，還有社區大學小提琴班，及薩克斯風樂團演出，讓參與民眾身心都愉快。

宋懷琳表示，上個月底，市公所在中興新村舉行的「美麗南投健康hiking」活動，民眾參加踴躍，頗受好評，因此特別加辦1場不同路線的健行，鼓勵民眾養成健行的好習慣，保持身體健康；特別的是經受命宮神明指示，派出三太子的神轎，陪伴民眾走完全程，保佑活動圓滿順利。

藤山步道臨近南投市八卦路，是市區的後花園，沿途有賞鷹平台、天空之橋、百年荔枝王、老樟母女樹等景點，也是行銷南投市觀光的重點區域，在山上舉辦結合環保概念的健行，同時行銷觀光及在地產業。

南投市清潔隊長林富紳表示，參與健行的民眾，可獲得限量發送的環保杯，會場內並設置補水站，讓大家補充飲用水；會場的攤位牌及健行路線指示牌，也是以回收的廣告小招牌加工製造而成，力求環保。

此外，會場還有環保親子闖關遊戲、多元閱讀推廣、反賄選、反貪腐宣導、性別平等、衛生所有獎徵答等，搭配現場藝文表演，及在地小吃南投意麵品嘗。