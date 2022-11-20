衛福部長薛瑞元日前表示，民進黨台北市長候選人陳時中的仇恨值高，是因為擋人財路，包括不接納普篩，也不向掮客買疫苗，被質疑與陳時中兩人唱雙簧。陳時中今天被問此事仍沒有鬆口掮客是誰，只說細節要請教薛瑞元，也強調並無和薛瑞元唱雙簧，兩人只因過去都出身同一團隊，曾討論很多行政事務。

衛福部長薛瑞元20日出席第20屆罕見疾病獎助學金頒獎典禮，受訪時再強調陳時中的仇恨值，是來自擋了疫苗掮客，表示去年努力洽購疫苗時，一群掮客和中央談條件，明明拿不出原廠授權證明，要求近3成總採購價作訂金，疫苗騙子被擋下後，開始惡意攻擊指揮中心擋疫苗。（陳俊吉攝）

薛瑞元日前替陳時中助講表示，國民黨對陳挑動仇恨，是因為陳阻擋了普篩及疫苗的龐大利益。此話引來國民黨立委洪孟楷批評，選前最後一周，薛瑞元跟陳時中一搭一唱，難道以為台灣人民建忘到不記得當初政府擋疫苗的嘴臉？

無黨籍台北市長候選人黃珊珊也認為，如果真的有掮客，應該要講出來說清楚。薛瑞元回應，有些掮客知道身分、有些則不清楚，當時有些工商團體和宗教團體好心想要捐疫苗，背後有掮客說可以賣疫苗給團體，所以團體就來找指揮中心，不過薛瑞元始終仍沒有透露具體細節，只表示「知道也沒辦法講，因為最後沒有成」。

陳時中今天在內湖湖光市場拜票時被問到此事，他回應，細節部分要請教薛瑞元，關於防疫我們之前都努力過盡力過了。他強調，並沒有唱雙簧，而是因為兩人過去都在防疫團隊，討論過很多行政事務，並再次解釋，疫苗採購程序中，一定要有原廠授權，才有辦法起頭，若沒有授權如何開啟買賣？