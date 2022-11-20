中信兄弟外野手宋晟睿今年球季後有新課題，將加入投手菜單，明年起有望朝「二刀流」方向發展，他表示會努力去做，但自己應該還是會把比重放在當打者上，「投手有機會的話就盡力投。」

宋晟睿今年首度被放進季後賽28人名單，季後挑戰賽、總冠軍賽都是初體驗，今天更是首度搭上封王遊行巴士，與球迷共享榮耀。

「去年有看到學長遊行，沒想到自己也能參與遊行的這時刻，感覺球迷都很熱情，路上有這麼多摩托車跟著，很開心也覺得很光榮。」宋晟睿透露，印象最深的是經過天橋的那段路，感覺與上面的人很近距離，另外就是經過捷運站時也看到許多球迷。

不同於第2車由詹子賢主掌麥克風「練肖威」、叫球迷起床，宋晟睿那車則是大家輪流向球迷喊話，「像是江忠城、小高（高宇杰）都有，問待在家裡探頭出來看的人有沒有穿衣服，大家都在亂喊。」

結束球季後，宋晟睿季後也有新課題，「教練有說要給我一些投手的菜單，但感覺現在當野手比較有機會，希望自己打擊再加油。」

過去在平鎮高中時期宋晟睿就是「雙刀出鞘」，剛進職棒時也還有在練投，「進來幾個月後覺得自己就專心在野手上。今年又有機會的話就盡力去做，對二刀流不會排斥。」

投手教練佛斯特則表示，目前對於宋晟睿「二刀流」還沒有確切計畫，目前要做的事先確保他的身體健康狀況，但他認為，以宋晟睿的臂力不管是當野手還是投手都是非常頂尖的，「他的運動能力、正向樂觀的態度，不管走哪條路表現都會非常好，他的天花板非常高。」