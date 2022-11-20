樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」林襄人氣火紅，聲量驚人。然而，人紅是非多的林襄近日陸續捲入二次發育、半裸照片、街邊抽菸等負面傳聞。有不少酸民在網路上留下批評言論，讓林襄大受打擊。昨（19）日，她在IG上曬出在球場上熱舞的影片。誰料，當天的風力強勁，意外讓林襄隱藏的「真實容貌」曝光，讓她直呼：「這樣大家都知道了。」

林襄昨（19）日在IG上更新一則短影片，影片中只見林襄將上衣捲起，露出結實有力的腹肌，下身一件火辣熱褲，在球場中隨歌起舞，而她的臉上洋溢著充滿活力的笑容，畫面看起來相當唯美。豈料，現場的風力相當強勁，讓林襄的頭髮胡亂飄飛，露出一片光潔的額頭。由於風的因素，讓林襄的高額頭意外曝光，甜美形象頓失，讓她相當無奈地直呼：「今天的風讓大家知道我額頭很高了啦！」

此外，林襄還在貼文中感性寫下「當啦啦隊真的是我一生中最棒的決定，也是最開心的事情之一。」還額外附上一顆愛心，可見林襄對於啦啦隊的熱愛，對此，粉絲們在底下熱烈留言，表示「好可愛啊！看完整個開心起來了」、「謝謝襄當啦啦隊，才讓我認識你」、「親愛的，你的笑容真的太美了！」更有林襄的長期支持者指出：「就在高額頭小襄即將快變成過去式的時候竟然被公諸於世了！」原來林襄過去因為「高額頭」有些自卑，2年前還特地去紋了髮際線，想讓自己看起來年輕一些。

事實上，林襄近日飽受流言所苦，讓粉絲們相當擔憂，昨（19）日在臉書上留下「我想我會想念你們」的字句，讓粉絲們紛紛猜測她是不是有別的生涯規畫決定退出啦啦隊了。就有粉絲詢問：「明年不做球團啦啦隊了嗎？該不會期待江湖再襄見吧！」讓林襄親自回覆：「明年見啦。」證實退出的猜測只是烏龍一場，也讓粉絲們也可以繼續期待林襄日後又會帶來何種驚喜。