英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）已經辭世2個多月，如今傳出英國國王查爾斯三世（Charles III）將在未來幾周內，解僱女王生前在溫莎城堡的主要工作人員，讓許多王室工作人員人心惶惶，甚至已經有人率先自行離職。

溫莎城堡內部。

英國《每日鏡報》（Daily Mirror）18日引述消息人士報導，女王辭世後，部分女王生前使用的王宮、宅邸閒置，查爾斯決定進行徹底改革，將在未來幾周內開除包括侍女們在內等女王在溫莎城堡（Windsor Castle）的主要工作人員；另外，女王在諾福克郡（Norfolk）山均漢姆堡（Sandringham）的賽馬育種中心「皇家種馬」（Royal Stud）的工作人員傳出也將工作不保。

消息人士透露，許多王室工作人員現在「極度擔憂他們的未來」，擔心通膨飆升之際他們會在新年之前被裁員。消息人士表示「這真的是考驗的時刻」，許多人已經率先辭職、離開他們珍愛多年的工作，員工之間瀰漫著恐懼氛圍。

新冠肺炎疫情爆發之後，女王多數時間都待在溫莎城堡，今年夏天她前往蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）避暑後，許多溫莎堡員工還期待著歡迎她歸來，不過最終只等到女王辭世的消息。

據悉女王9月逝世後，查爾斯及王后卡蜜拉（Queen Consort Camilla）就沒有待在溫莎堡，員工形容城堡「詭異地安靜」。

知情人士指出，查爾斯及卡蜜拉近期內也沒有待在溫莎堡的想法，搬到溫莎堡附近的威廉及凱特一家人也沒有搬進城堡的意思。

目前王室觀察人士正在觀察，查爾斯是否會保留溫莎堡及山均漢姆堡作為周末度假行宮，不過他在巴爾莫勒爾（Balmoral）、海格羅夫（Highgrove）、威爾斯等地都還有自己的房產，卡蜜拉在英格蘭南部威爾特郡（Wiltshire）也有一幢6房宅邸。

女王辭世、查爾斯登基為查爾斯三世（Charles III）後，開除上百名克萊倫斯宮（Clarence House）員工。

另外據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，事實上女王辭世才4天，部分跟隨查爾斯數十年的克萊倫斯宮（Clarence House）老員工就被告知將被解僱，被通知人數多達102人，主要原因在於，查爾斯繼位後，將從原本居住的克萊倫斯宮搬至英國君主住所白金漢宮（Buckingham Palace）。

當時英國《衛報》（The Guardian）引述消息人士報導，包括私人秘書、高階團隊等所有人都非常憤怒，因為從女王辭世那天起，所有員工都加班到很晚，結果卻換來這種結果。