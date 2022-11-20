女藝人韋汝曾在《小姐不熙娣》爆料，某女星在螢光幕前的形象良好，然而只要一進到化妝間態度完全大變，甚至見到對方為了小黃瓜對在眾人面前，對助理大發雷霆，對此，王思佳也在節目承認該女星是在說自己，引起熱烈討論，如今王思佳的閨密甄莉也上節目幫忙喊冤，怒指「不要為了賺錢，去毀壞另一個人的名聲」。

韋汝日前在節目中爆料，該女星有次請助理幫忙買三明治，結果裡面包了小黃瓜，當場開罵：「為什麼有小黃瓜？我不是跟你講我不要吃小黃瓜嗎？」，於是助理提議挑掉小黃瓜，卻遭到對方回應：「挑掉有什麼用？還不是有那個味道，這樣我怎麼吃啊？」，然而該女星進棚後對其他藝人都和和氣氣，和幕後有極大的反差。怎料，王思佳聽完後也上《小姐不熙娣》，竟直接承認自己正是主角：「那個人就是我啊」，「發長文叫對號入座，我在這邊叫，勇於承認！」，正面迎擊負面消息。

而女星甄莉見到好友王思佳名聲受損，登上《同學來了》替她解釋內幕，她表示有心人士為了賺錢詆毀他人名聲，甄莉親自找上助理詢問：「如果她有罵你，我去講她」，獲得對方肯定回覆：「她真的沒有罵我，她只是跟我說有小黃瓜她不能吃，給你吃好了」，想不到事後會被講成這樣，讓甄莉忍不住痛批：「有些人在接通告要注意一下，不要為了賺錢，去毀壞另外一個人的名聲。」