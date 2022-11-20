六堆首製黑光劇，活潑推廣客家文化。(林和生攝)

六堆首製黑光劇，活潑推廣客家文化。(林和生攝)

六堆客家文化園區自5日起推出為期3周的 「2022六堆秋收祭」系列活動，今年更首次推出大小朋友都喜歡的親子「黑光劇」，帶大家用輕鬆、活潑的形式來認識六堆客家。

客發中心主任何金樑表示，秋收祭閉幕式推出在台灣較少見到且深受大家喜愛的魔幻劇場「黑光劇」演出，劇情融入六堆客庄盤花，希望大家透過黑光劇認識客家的常民文化，並且從中看到在地的故事，透過這些故事與客家相連結。

更期盼這次觀看黑光劇的小朋友在長大後，能夠將常民故事及客庄的集體記憶繼續傳承下去，成為生態博物館的參與者及實踐者。

客發中心強調，此次推出的全新劇場《魔笛小童與盤花仙子》黑光劇，讓六堆客家文化園區增加新的亮點，現在大家來到園區除了看展覽、觀賞大獅兄家族人偶劇、環教露營外，還增加了魔幻新奇的「黑光劇」可選擇。

何金樑說，「黑光劇」是在全黑的環境下，利用燈光與亮麗色彩的人物、道具變化，營造奇幻猶如魔術般特殊效果的演出，這是客發中心籌畫近2年的成果，從場地改造、音樂服裝設計製作及演員克服全黑環境完美演出，每一項都是浩大的工程，接著每月都有2場次售票演出。

同時緊接著在12月3日也將推出「Hakka Power2022六堆客庄星光路跑活動」，歡迎大家踴躍參加。