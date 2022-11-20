介紹自己姓氏的時候，許多人會直接拆字，像是「木子李」、「耳東陳」的方式說明，但日前有網友提出疑問，好奇姓「胡」的人，都說自己是「古月胡」，但胡明明是部首是「⺼」肉部，大家都弄錯了，然而有姓胡的女網友跳出來分享自己的經驗，感嘆說正確的「古肉胡」別人反而聽不懂，「我爸都說沒人這樣講」。

一名女網友在Dcard發文，日前翻兒子的識字卡介紹「湖」字，突然好奇湖的左邊是月還是肉部，「我習慣寫肉部，但是有人稱古月，姓胡的朋友也是直接寫月」，結果查字典真的是肉部，驚訝原來很多人都錯了，因此上網詢問「胡的右邊寫月的人多嗎？」

究竟「胡」都怎麼寫，引起網友們熱烈討論，「沒想過是肉部」、「國小老師會在意！小朋友生字教到肉部一定要寫清楚」、「以前都聽到古月胡，原來是古肉胡」、「我以為是月，但我的字超醜所以都會自動變成肉」、「突然不會寫胡了」、「就像『全』，大多人上面也是寫『人』不是『入』」。

其中有一名姓「胡」的女網友分享自己的經歷，「之前第一次報姓氏講古肉胡，結果對方直接回我『蛤？』，之後跟爸爸講這件事後才知道是要講古月胡……我腦袋超混亂，可就是肉部啊，但我爸說沒人這樣講」，引起網友附和「每次定餐廳我都說我是古月胡」、「約定俗成的說法」、「古肉胡，古小姐您好，好奇怪」。