現場重現經典國旗海。（袁庭堯攝）

現場重現經典國旗海。（袁庭堯攝）

巨幅國旗也提早進場，先掀起第一波高潮。（袁庭堯攝）

下午3時40分左右柯志恩已經先抵達後台準備。（柯宗緯攝）

選前黃金周，國民黨高雄市長候選人今（20）日下午在橋頭區台糖花卉中心旁大草皮舉行造勢活動，將首度與前高雄市長韓國瑜合體。現場重現經典國旗海、巨幅國旗，另也準備《夜襲》，宛如復刻2018年韓國瑜競選市長場景。

舞台寫著斗大的標語「低頭是路平、抬頭見藍天」、「高雄奇蹟，人民作主」，一顆寫著「3號柯志恩」的氣球高掛天空。據了解，現場準備8000張紅色塑膠椅，活動下午3時開始，先有一連串歌手等表演節目，不過由於天氣炎熱約29度，現場座席約7、8成滿，不少支持者躲到樹陰下躲豔陽。

活動尚未開始前，周邊也有販賣「國瑜娃娃」、國旗周邊商品的攤販，也有不少韓粉提早先來用水瓶、水壺和帽子卡位，隨著熱場活動開始，支持者高舉小國旗吶喊，巨幅國旗也提早進場，先掀起第一波高潮，宛若復刻2018盛況。

另今天造勢活動也準備韓國瑜招牌出場曲《夜襲》，不過據了解考量安全性，韓國瑜將不會有「大進場」，但柯志恩仍會以「大進場」方式登台，3時40分左右柯已經先抵達後台準備，恰巧遇到表演歌手朱海君，兩人擁抱、寒暄，彼此加油打氣。韓國瑜則預計下午4時40分登台助講。