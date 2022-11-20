選前黃金周，國民黨高雄市長候選人今（20）日下午在橋頭區台糖花卉中心旁大草皮舉行造勢活動，將首度與前高雄市長韓國瑜合體。現場重現經典國旗海、巨幅國旗，另也準備《夜襲》，宛如復刻2018年韓國瑜競選市長場景。
舞台寫著斗大的標語「低頭是路平、抬頭見藍天」、「高雄奇蹟，人民作主」，一顆寫著「3號柯志恩」的氣球高掛天空。據了解，現場準備8000張紅色塑膠椅，活動下午3時開始，先有一連串歌手等表演節目，不過由於天氣炎熱約29度，現場座席約7、8成滿，不少支持者躲到樹陰下躲豔陽。
活動尚未開始前，周邊也有販賣「國瑜娃娃」、國旗周邊商品的攤販，也有不少韓粉提早先來用水瓶、水壺和帽子卡位，隨著熱場活動開始，支持者高舉小國旗吶喊，巨幅國旗也提早進場，先掀起第一波高潮，宛若復刻2018盛況。
另今天造勢活動也準備韓國瑜招牌出場曲《夜襲》，不過據了解考量安全性，韓國瑜將不會有「大進場」，但柯志恩仍會以「大進場」方式登台，3時40分左右柯已經先抵達後台準備，恰巧遇到表演歌手朱海君，兩人擁抱、寒暄，彼此加油打氣。韓國瑜則預計下午4時40分登台助講。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。