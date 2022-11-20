無黨籍桃園市長鄭寶清今（20）日在臉書表示，桃園是六都中最年輕的城市，但同時也是房屋租金上漲最高的城市，為解決居住正義問題，他提出6大政策，要全力推動人人有房住及安全居住的環境，讓市民安居樂業。

鄭寶清指出，雖然桃園是六都中最年輕的城市，但房屋租金上漲是全台最高，且全市有87萬戶住宅的平均屋齡27年，超過30萬戶是危老房屋，但近4年來的都更案只核定6案，危老重建也只核定99案，是六都中倒數第一，社會住宅目前更僅有7195戶，距離落實居住正義還有相當遙遠且艱難的距離。

鄭寶清針對居住正義提出6大政策，第1是首購房自備款政府扛，將設立基金專款專用；第2是由政府成立租屋平台，獎勵出租，優惠房屋稅及地價稅，補貼青年租屋負擔等；第3是社會住宅租金合理化，不讓可負擔租金超過家庭所得的1/3，並加上最高上限的天花板設計。

鄭寶清說，第4是加速危老都更效能，以公辦都更重建方式專案辦理，增加容積獎勵，拉高參加者的分房坪數；第5是強化老屋安全居住環境，30年以上房屋提供免費健檢及立面修繕，並提供40年以上老屋補助結構安全檢測與工程施工費用；最後第6點則是全力推動都更自治條例，全面檢討都市計畫。

「這是鄭文燦市長近8年任內的重大施政缺失！」鄭寶清承諾，若他當選桃園市長，將落實他提出的政策，且一定會逐步完成，全力推動桃園人人有房住及安全居住的環境。