南投家扶孩子秀才藝，多元學習培育新希望。（南投家扶提供／廖志晃南投傳真）

南投家扶中心提供弱勢家庭孩童，多元的才藝學習機會，2012年開始陸續成立烏克麗麗、街舞、太鼓、舞獅、舞蹈等才藝隊；2016年起與偏遠地區學校合作，推動在地多元學習，讓偏鄉學子的潛力得以展現。

南投家扶中心20日在兒少培力館，舉辦「藝童培力心希望，才藝隊、學校暨社區方案成果發表會」，發表會以種子發芽、茁壯為意象，如同孩子學習、增添多項能力，也象徵未來培育更多人才與新希望；共有13組表演團體輪番上陣，包括舞獅、太鼓、舞蹈、武術、烏克麗麗、口琴等，內容豐富多元，展現所學成果，更能提升自信心，勇敢表達與展現自我。

珊珊自國小三年級開始學習弦樂器才藝，至今已近9年，當時她在學校看見同儕學習烏克麗麗很羨慕，但家裡因經濟考量，無法讓她加入社團學習；後來得知家扶有烏克麗麗才藝隊，她就主動詢問並加入，彈奏技巧愈來愈好，後來進階學習吉他，雖然偶爾會遇到挫折，但熱愛才藝的心讓她不斷學習，並把握每次上台表演的機會。

珊珊學習才藝，在校學習成績也保持一定的水準，才藝與課業學習兼顧，也從中培養獨立、解決問題與自信等能力。

南投家扶中心主任魏季李表示，為了讓弱勢兒少有多元的發展機會，中心提供才藝學習，幫助兒少適性發展，如同種子逐漸萌芽、成長茁壯，讓孩子不因家庭經濟困窘而喪失學習機會；南投家扶提供多元才藝培育，並於南投家扶兒少培力館辦理才藝成果發表，讓孩子們將這1年所學展現在舞台上，並藉此表達自我、提升自信心。