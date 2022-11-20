正瀚（6534）受惠植物生長調節劑（PGR）與高效肥料銷售激增，帶動前十月營收以13.91億元，交出年增69.3％佳績，改寫年度新高，前三季EPS達5.92元，也創下自2017年以來的年度新高紀錄。董事長吳正邦預期，全球暖化和烏俄戰爭已讓糧食危機浮現，看好產業前景。

營運亮麗的正瀚，近日獲得第十五屆TCSA台灣企業永續獎肯定，獲頒「傳統製造業銅級獎」及「永續單項績效製造業及能源產業組創新成長領袖獎」。

吳正邦表示，全球暖化現象影響糧食生產甚鉅，為強化作物對氣候變遷的調適力以及降低資源消耗，正瀚發展高效、精準、低碳的植物生長調節劑以及肥料技術，並取得美國國家環境保護局（EPA）12張原體登記證，為美國植物生長調節劑廠商受關注的開發商，能夠靈活地應用於農業生技新藥複方，開發契合「氣候智能型農業生產」（Climate smart agriculture）之技術方案，共同維護糧食安全、提升永續資源利用並確保作物產出利潤。

由於在美國、南美洲及澳洲等全球主要農業大國需求持續增長，加上研發新產品上市效益發揮，正瀚前三季淨利5.74億元，EPS 5.92元，均較去年同期翻倍成長，年增率各達132.49％及132.16％，毛利率為79.71％。

蓋茲基金會今年9月發布《目標守衛者報告》（Goalkeepers Report），蓋茲在報告中指出：非洲有14國從烏克蘭、俄羅斯進口的小麥就佔了一半左右，烏俄戰爭引發非洲的糧食危機。而戰爭、疫情、極端氣候等不利因子，也將使糧食危機延續。蓋茲認為，農業改良是解決糧食危機的長期解方。更提醒世界各國，全球糧食危機不是僅靠援助就能解決，創新才是對抗極端氣候、全球疫情的突破口。

吳正邦表示，國際環保意識抬頭、極端氣候、戰亂以及耕地減少等不利因素下，農業技術的改良已經成為攸關人類福祉的要務，正瀚將持續研發產品與拓展產能，協助農民提供安全優質的糧食與食品，保障食品安全與品質。