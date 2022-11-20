台中市長候選人蔡其昌的夫人黃玉廷20日上午前往大雅市場拜票。（市議員周永鴻提供）

民進黨台中市長候選人蔡其昌20日回防海線，一早赴清水菜市場掃街催票，晚上將舉辦「海線大團結造勢晚會」。山城則由夫人黃玉廷出馬，前往大雅永興宮拜票，選前黃金周，夫妻倆分進合擊，呼籲大家11月26日去投票，讓「海線出市長，家鄉大發展」。

蔡其昌今一大早與市議員王立任、楊典忠，共同到清水菜市場向攤商及鄉親拜託，這也是蔡其昌掃遍全台中市場計畫的最後一個市場，所到之處深獲鄉親熱情支持，幾乎每一個攤位都要求合照、高喊凍蒜，人潮擁擠讓他只能緩慢前進。

蔡其昌說，清水是自己從小出生長大的地方，市場裡面有許多長輩是看著自己長大，還有自己的同學跟鄰居，每次選舉的最後階段，自己都會到清水菜市場，跟長輩、鄰居、好朋友、清水鄉親來拜託，盼順利讓海線出第一個市長，讓重視海線的市長來為海線認真打拚。

另外，蔡其昌夫人黃玉廷在市議員周永鴻陪同下，到大雅永興宮市場掃街拜票，她先進入永興宮參拜，隨後在周邊市場向攤商和採買民眾拜票，沿途遇還發送兒童小物，讓小朋友愛不釋手。