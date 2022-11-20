全家為了滿足消費者冬日味蕾，聯手嵜本SAKImoto Bakery推玉米濃湯，29日前享嘗鮮價55元。（全家提供）

7-11與新馬辣聯名推「麻辣燙」，香麻帶勁湯頭瞬間讓身體暖和。（7-11提供）

OKmart「哈燒熱點」經典品項包含香酥腿排、棒腿等，滋味媲美速食店，售價60元。（OKmart提供）

超商常隨著時事、節慶輪翻推新品，往往能看見競業不謀而合推出大同小異的商品跟進，為了塑造品牌獨特性，業者卯足腦力秀創意將街邊美味搬進門市內，包含熱騰騰車輪餅、現做玉米濃湯等，再搭新品嘗鮮價搶攻冬季熱食商機，有望趁勢拉抬2成以上來客數。

萊爾富發現7月推現烤烘焙點心櫃後，帶動熟食、點心區銷量成長逾5成，看好外食族喜愛熱食點心解饞，加上網路聲量調查指出「車輪餅」是最受歡迎點心前三名，因此開賣紅豆和奶油口味車輪餅，以萬丹紅豆、紐西蘭100％生乳製成，甫開賣就掀起PTT網友狂讚「真的是薄皮爆餡！」原價單顆25元，12月13日前任選2顆只要39元。

全家點心類也有新亮點，即起攜嵜本SAKImoto開賣「玉米濃湯」，濃郁奶香配上香甜玉米粒，寒冷天也能嘗到現做美味，29日前只要55元；另即起也推「玉米濃湯霜淇淋」，鹹甜滑順口感富含玉米香與奶香，現購買全家霜淇淋加10元，可升級限量「夯番薯杯杯霜淇淋」，融入暖香綿密夯番薯挑戰消費者味蕾。

7-11則與新馬辣經典麻辣鍋合作，在熱食自助區打造「麻辣燙」，將關東煮機台變身，換成以大紅袍、朝天椒等辛香料熬製而成的麻辣湯底，加入易吸收湯汁的食材包含麻辣黃金魚蛋等，咬下瞬間感受麻辣鮮香風味，首波於台北、台中部分門市引進，預計年底前可導入200店。

OKmart是超商業界中最先推出「哈燒熱點」熱食櫃的品牌，標榜24小時都能吃到猶如現做的點心，其中「香酥腿排」最具特色，多汁酥脆口感被粉絲稱讚媲美速食店，只要天氣變涼就能吸引不少上班族點購，炸雞類曾創下單日銷量最高5000隻成績，至今仍是熟食區的熱門品項。