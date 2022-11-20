民進黨台北市長候選人陳時中20日舉辦「疼惜台北為愛而走」大遊行，許多支持者前往競選總部前的北平東路集結。（劉宗龍攝）

選前最後周日，民進黨台北市長候選人陳時中競總發起「疼惜台北、為愛而走」大遊行，今天下午2點出發，競選前廣場擠滿人潮，哈雷重機車隊、非洲鼓等各式表演，讓現場宛如嘉年華，陳時中行前呼籲，不要對立、不要撕裂，不過隊伍出發前，有男子持利刃衝上宣傳車，隨即遭警方架離。

民進黨台北市長候選人陳時中20日舉辦「疼惜台北為愛而走」大遊行，由紙風車劇團打頭陣，率大家前往市府前廣場。（黃世麒攝）

超級星期天，陳時中今天下午由競總主委、前副總統陳建仁及夫人羅鳳萍、競總總幹事吳思瑤、民進黨祕書長林錫耀，以及立委羅美玲、蘇巧慧、賴品妤及民進黨28位台北市議員陪同，拉著「疼惜台北、為愛而走」的布條，從競總前廣場出發。

民進黨台北市長候選人陳時中20日舉辦「疼惜台北為愛而走」大遊行，陳時中（前左五）在前副總統陳建仁（前左四）陪同下，率領支持者走上街頭，向台北市政府前進。（劉宗龍攝）

隊伍中還有百萬哈雷重機車隊、恐龍隊、紙風車唐吉軻德表演團隊、非洲鼓隊等多個表演隊伍，以及大型玫瑰及恐龍氣球，除了有大批支持者參與遊行外，沿路兩旁還有不少民眾帶著孩子一面揮舞陳時中競選旗幟，一面看熱鬧，現場擠得水洩不通。

民進黨台北市長候選人陳時中20日舉辦「疼惜台北為愛而走」大遊行，由紙風車劇團打頭陣，率大家前往市府前廣場。（黃世麒攝）

由於人潮擁擠，為了讓遊行順利進行，隊伍前方有警察沿路幫忙開道，不斷大喊「讓一讓，讓一讓」，支持者也不斷喊著「陳時中，凍蒜，凍蒜」，場面相當熱鬧。

陳時中在出發前強調，今天的遊行主題是「疼惜台北、為愛而走」，呼應他的競選主軸「愛與包容」，他再度向支持者喊話，要求不要對立，「請投下選票、堅定支持我們的候選人，但不要仇恨對方，台灣經不起撕裂、經不起分裂，我們要把這個風氣轉變過來」。

不過隊伍出發前也發生不少小插曲，陳建仁妻子羅鳳萍疑似誤入記者採訪區，被誤以為是一般民眾，維安警察一度欲強制拉出，陳建仁發現後，隨即握緊妻子的手，向警察解釋才避免一場誤會。

隊伍在出發前，還有一名男子手持利刃衝上宣傳車，威脅車上人員把麥克風交出來，隨即遭警察緊急架離，為避免再發生意外，維安警察也全程緊貼隊伍，嚴密防止民眾意外行徑。