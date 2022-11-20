台中市推動淨零排放獲肯定，獲「2022國際碳揭露專案」評比A級城市。(台中市府提供)

推動永續淨零目標，台中市參加「2022國際碳揭露專案（Carbon Disclosure Project，CDP）」評比，分別氣候減緩及調適兩面向獲評選為A級，與法國巴黎、英國倫敦、日本東京等城市齊名，為A級城市；此外，台中市也在「2022台灣企業永續獎」政府機關永續報告評比中獲白金級佳績。

台中市政府永續低碳辦公室執行長黃晴曉指出，市府今年4月公布「台中市2050淨零路徑」，預計2030年溫室氣體排放量較2005年減少30％、2040年減少65％，並於2050年達到淨零排放，跟上世界腳步，因而在氣候減緩行動上評等為A級。

黃晴曉表示，為確實推動淨零排放，台中市並修正《台中市發展低碳城市自治條例》，將持續朝企業減碳管理、零碳清淨運輸、智慧建築及生活轉型等面向努力。

黃晴曉強調，台中市也針對強化水資源管理、淹水潛勢區域改善等，整合各局處納入氣候調適成果，展現城市面對氣候變遷的應對能力，未來將持續鼓勵企業落實ESG，透過公私協力合作模式強化韌性設施，並透過都市引風、增綠、留藍規畫，打造更具韌性的城市。

國際碳揭露從2018年開始，對城市氣候行動進行評比等級，評比從A級的領導到B級管理、C級認知、D級揭露，今年共有1002個城市揭露資訊，其中僅122座城市獲評A級。