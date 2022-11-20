大陸觀察者網引述外媒報導，巴布亞紐幾內亞總理馬拉佩18日在亞太經合會（APEC）上表示，他與中方談話中沒有涉及軍事，也沒有涉及援助和贈款，只談到了商業方面的內容。他強調，中方從來沒有明確表達過他們對在巴布亞紐幾內亞建立軍事基地，或對軍事存在感興趣。

馬拉佩進一步表示，希望太平洋可以成為一個「中間地帶」，而不是一個軍事化和充滿衝突的地方，並重申巴國的外交口號為「與所有人交朋友，不與任何人為敵」，而這種外交政策觀點深深植根於DNA中。

馬拉佩說，在APEC會議期間，他一直強調增加外國企業投資的必要性，而非發展貸款或援助款項，還希望明年就能與中國政府達成自由貿易協定。

外媒報導指出，巴布亞紐幾內亞是太平洋上最大的國家，有900多萬人口，擁有豐富的自然資源，包括黃金、木材和海鮮。近年來，隨著中美之間在太平洋地區的競爭，巴布亞紐幾內亞成為人們關注的焦點。歷史上，澳洲曾管理過巴布亞紐幾內亞。

英國《每日郵報》澳洲版7月根據澳洲外長黃英賢的發言，及澳洲第9頻道新聞網「60分鐘」節目報導聲稱，中國已投入資金，用於在巴布亞紐幾內亞海灣省建設一個經濟特區，而未來這一特區將包含海軍基地。

中國外交部副部長謝鋒對相關言論曾表示，中國與島國的合作公開透明、光明磊落，不強加於人，不附加政治條件，不謀求勢力範圍，不針對、也不受制於協力廠商。