你吃過辣椒做的餅乾嗎？團購名店DoGa香酥脆椒靠著獨特香辣口感和芝麻香氣，讓不少人習慣在追劇時來上一包，即起於7-11門市限時開賣川辣椒麻、墨西哥椒兩種口味獨享包，同時推出「DoGa 椒響樂」社群活動，讓消費者實現爽辣自由的同時，還有機會暢遊峇里島。

「DoGa香酥脆椒」由創辦人李威辰獨家研發，嚴選高品質的新鮮辣椒手工去籽、去頭切段塞填芝麻餡後，以每日新鮮油品酥炸、瀝油等多道工序製成，火辣辣的外表下是適宜的辣度、又香又酥口感，曾一舉獲得有食品界奧斯卡獎之稱的Monde Selection世界品質評鑑大賞認證，與由米其林主廚盲測的iTQi比利時風味絕佳獎章。

創辦人李威辰表示，「這次希望藉由7-11的合作，讓更多人體驗到辣椒餅乾那迷人、酥脆又涮嘴的獨特魅力，與膳食滿點的健康堅果零食。」本次於7-11上市的口味為熱銷冠軍、由墨西哥番椒、大蒜、小茴香等原料調製而成的墨西哥椒口味，以及四川花椒秘製而成的川辣椒麻口味，DoGa香酥脆椒同時也趁勢推出「DoGa椒響樂」社群活動，邀請消費者拍下辣椒餅乾那香脆的聲音於社群分享，便有機會抽中峇里島5天4夜機加酒雙人遊，爽住烏布Villa。