大馬路「限速15」要怎麼開？一名網友在臉書發文表示日前行經在高雄鼓山區蓬萊路，該路段的速限竟然只有15，讓他非常傻眼，貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言開酸「希望公路局官員親身示範」；對此，高雄港務分公司也回應，因蓬萊路是進入商港區後唯一道路，考量車輛進來後短距離即須停車或左轉，安全起見才訂此速限。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張高雄鼓山區蓬萊路地面照片，只見畫面中，內、外側車道上都寫著大大的「速限15」，讓原PO不禁詢問「要怎麼開是個很好的問題」。

貼文曝光後引發熱議，網友們紛紛留言開酸「阿公阿嬤的電動車都超速了」、「開在中線上，15+15，可以到30喔」、「老人：終於有我們的道路了」、「連坐輪椅都可以超速了…」、「騎腳踏車，咻！騎過去就超速了」、「我阿嬤都走比他快了」、「你各位啊直線7秒該拿出來複習了」、「希望公路局官員親身示範速限15怎麼騎車或開車」。

不過，也有網友指出「這裡本來就不是住宅區，且假日人潮多，且是家庭居多，加上輕軌以及遊園小火車都在這裡跑，會開進這裡的車輛都是以公務車居多」、「這條是港區道路，一旁是棧貳庫、香蕉碼頭、水花園、停車場等等，而且距離只有短短不到100公尺，就要進管制站了，可通往棧拾庫和大港橋，遊客行人很多，大家開慢點，會有這樣的速限不是沒有原因的」。

對此，台灣港務股份有限公司高雄分公司今日也回應，因蓬萊路是進入商港區後唯一道路，考量車輛由一般通行道路左轉進入蓬萊路段後，短距離內即需於管制站停車或準備左轉進入停車場；為避免車輛不熟悉現場路段狀況，左轉進入蓬萊路後，可能因加速後煞車反應不及造成意外，所以訂定15公里速限，提醒駕駛人進入區域減速慢行，確保交通安全。