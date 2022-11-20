台中市W姓小吃店老闆，日前接獲假冒某銀行理賠人員來電，稱其保險理賠金遭冒領，接著有假刑警告訴他涉嫌洗錢防制法遭通緝，須通報檢察官。假檢察官即恐嚇他，若不配合申請資金公證證明清白，就會遭拘提，他遂依對方指示將名下土地房產辦理抵押借款，並由假檢官約定民間借貸公司，以年息高達36％辦理借貸，後續依指示，將借來的款項存入銀行並交出網路銀行帳號密碼，進而損失新台幣近2000萬元，事後察覺有異詢問友人，才驚覺遭騙。

另名台南市71歲的L姓退休民眾，也在日前接獲假銀行人員來電，聲稱其遭人冒辦貸款，要求加入假警官的Line帳號，對方表示民眾涉及刑案要配合調查，為避免資產遭凍結須支付公證費用，民眾配合假警官指示，將土地及房屋設定抵押並由假警官約定民間借貸公司，以年息高達30％辦理借款，再將借來的款項轉帳至對方所指定銀行帳戶，共遭詐騙500餘萬元。

警政署165反詐騙諮詢專線清查發現，近1年類似案件共21件，被害人除遭詐鉅額款項外，還需負擔後續民間借貸的高額利息，損失慘重。

警方呼籲，目前此類詐騙手法，常以涉案恐遭拘提或羈押為由，讓被害人產生恐懼，才會乖乖配合詐騙話術。事實上，警察或司法機關偵辦案件，一定會以正式書面，通知當事人到公務機關說明，不會在電話中辦案製作筆錄或要求當事人交付財物，也不會以行動電話監控，更不會要求監管帳戶、匯款、交付金錢甚至抵押房子貸款來換取人身自由。

警方提醒民眾，為防止偽冒不動產抵押貸款或移轉的情形，內政部推出「地籍異動即時通服務」，民眾可上網或就近至任一地政事務所免費申請後，只要名下已登記的不動產被移轉、設定抵押或書狀補給時，於辦理「收件」、「異動完成」時，系統分別自動通知義務人或權利人，民眾就能即時掌握不動產權利異動的資訊。

警方強調，民眾若接到電話提及「個人資料外洩」、「涉洗錢案件」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵用語，請務必先撥打165反詐騙諮詢專線查證，以免受騙。