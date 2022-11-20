游安順、李夢苡樺、導演詹京霖、胡智強、楊麗音一同出席慶功宴。（鄭宜熏攝）

第59屆金馬獎19日圓滿落幕，台片《一家子兒咕咕叫》抱走最佳劇情片、新演員2項大獎，游安順、李夢苡樺、導演詹京霖、胡智強、楊麗音等人出席慶功宴，導演詹京霖坦言，當胡智強拿下最佳新演員後，中間都沒得獎，心情有些失落，甚至不知道要怎麼辦慶功宴，角逐最佳女配角失利的楊麗音笑說：「叫拿獎的胡智強自己吃啊！」

游安順事前被影評人評選奪影帝有望，昨敗給黃秋生，他笑虧網路影評人都是不可信，還反問媒體「我是差了幾票」？得知黃秋生全票通過，有感而發說：「我跟麗音姐，真的是我們人生中下半場打了一個上台，沒有壓力、沒有包袱，一個入圍讓大家被看到，對於我們這樣容易被忽略的演員，到達另一個感覺了，也許別人羨慕，也許我們會給人家力量，這些演員可以撐起來。」

楊麗音以1票之差輸給《哈勇家》的林詹珍妹，開玩笑說：「我替大家可惜，因為很多人押我，害大家賠錢。」也自我安慰不會有「金馬魔咒」，可以繼續賺錢。和楊麗音同場角逐女配角的李夢苡樺也說，很替片中媽媽楊麗音感到可惜，更當場擁抱楊麗音，直說一起落馬沒關係，「以後繼續努力。」

胡智強被問到拿獎是否對自己比較有信心，直說這個獎是所有人一起拿的，「剛剛順哥說路還很長，自信也是我生命的課題。」《一家子兒咕咕叫》已在台上映。