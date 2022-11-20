CHUNSHEN泰殿的調酒結合台灣茶及各式泰國香料、新鮮水果，十分有特色。（品牌提供）

CHUNSHEN泰殿標榜每道料理都有獨特調酒作搭配，號稱不少餐食都是市面少見且滋味道地。（品牌提供）

標榜展現茶、酒、食、憩精神的「CHUNSHEN泰殿」餐酒館，號稱將顛覆台灣人對泰式料理的刻板印象，重新詮釋泰式料理。該店由知名製作人楊佩佩打造，她曾多次入圍金鐘獎，自認不只是戲劇，在美食方面也相當講究，自2018年接掌經營「春申食府」後，掌握博大精深的中華料理遊刃有餘。最後為何經營泰式料理？她認為，泰國從皇家料理到庶民小吃都呈現出文化歷史及地理位置上的多元風格，有接近雲南傣族的料理、受緬甸文化影響的料理，且口味上酸甜苦辣鹹滋味豐富，如同中華料理一樣挑戰舌尖上的味蕾。

楊佩佩耗資千萬打造的「CHUNSHEN泰殿」，是一間有法式靈魂的泰式料理餐酒館，有別於台灣一般泰式餐館，在裝潢上不執著於泰式元素，展現法式奢華時尚及典雅休「憩」的風格，攜手曾在泰國UFM Baking ＆ Cooking School 研習泰國皇室甜點和傳統料理，也是法國藍帶國際學院畢業的于美芮主廚，一起致力於優化泰國菜精緻度和突顯泰菜原風味，並且融合中西廚藝技法。

「CHUNSHEN泰殿」的每一道料理都有其獨特搭配的調酒，而各式的調酒不但結合台灣茶，如金萱烏龍、東方美人或鐵觀音等，也結合各式泰國香料如斑斕及蝶豆和香茅等，及新鮮水果調出極具泰式風味的各色調酒。餐食特色包括很少在台灣泰式餐廳能看到的蘇格蘭女婿蛋，搭配推薦的調酒名為「水上人家」，因為泰國與緬甸鄰近，文化生活相影響，原為英國殖民地的緬甸家常菜中有源於蘇格蘭的蘇格蘭蛋，是用雞蛋裹上肉末油炸的菜餚，延伸至泰國後改以蝦泥代替，這道以蛋與蝦泥油炸而成的美食，搭配上「水上人家」的調酒，卡菲爾萊姆葉與濃縮咖啡同時觸動舌尖，如同喝了香水。

另外，泰殿的「活火山排骨」，是指泰國的家常菜排骨湯，自從Laeng saeb 這家餐廳把整根大豬脊骨熬煮成濃郁湯頭與柔軟的排骨再淋上青辣椒，排骨的尺寸被放大成XXXL，在大碗中堆成高聳的火山（豬骨和青辣椒）在泰國曼谷Talad Rot Fai (火車夜市 Ratchada) 一炮而紅，變成最受歡迎的泰國小吃，後來引起火山排骨風潮，不計其數的餐廳和街邊小吃乾脆把火山排骨取LaengSaeb 致敬這道菜起源餐廳，泰殿的火山排骨則將火山變成火焰山活火山，讓高達40度的酒精燃燒，讓整個菜色更炙熱。飲酒過量有害健康。