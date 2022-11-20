壓力大、喜吃辣、不吃蔬果、少運動、常坐椅子常導致便秘，進而罹患痔瘡。衛生福利部桃園醫院醫護指出，便祕是現代人的文明病之一，痔瘡的發生率更是居高不下，且有年輕化趨勢，給予民眾5點預防方法。

桃園醫院直腸肛門外科醫師林琪鈞說明，痔瘡為肛門周圍的結締組織，內含小動脈、小靜脈及微血管，長期用力不當，回流不佳，循環不好，導致血管擴張及結締，進而造成組織增生，而傳統痔瘡切除手術常造成病人強烈的疼痛感，多處肛門傷口也易感染，術後排便的撕裂感更難受不已，現在有雙極雷射痔瘡手術，不需進行手術切除，運用雷射激光直接消融痔瘡組織，並降低血流灌注，透過較小傷口就可治療痔瘡，減輕不適情形。

衛生福利部桃園醫院護理師謝易倩提醒，若想避免罹患痔瘡有5點預防方法，第1點要適時的舒壓、避免熬夜，緊張、壓力、憂愁及疲勞的狀態，易影響傳導排便的神經，導致胃腸功能低下；第2點需養成規律排便習慣且避免蹲坐馬桶過久，建議每次不可超過10分鐘，以減少痔瘡發生機率；第3點要多運動，避免久坐、久站，久坐族至少2小時需起身走動5至10分鐘；第4點應避免油炸、辛辣的刺激性食物，同時須戒菸及戒酒；第5點要保持肛門處清潔、乾燥，便後沖洗肛門或選擇溫水坐浴。

謝易倩表示，若已患有痔瘡，日常的照護也不可忽視，建議每天要用25到35克的膳食纖維軟化大便，食物的植物膠、果膠及黏質屬於水溶性纖維，能讓變成膠狀的大便增加水份、變得柔軟，主要存在於各種水果、豆類、燕麥片、洋菜、木耳、海帶、紫菜、菇類、瓜類、 莢豆類及蔬菜莖部中，而非水溶性纖維會增加排便量、促進腸道蠕動，主要存在於植物表皮質和未加工的麩質、全麥、穀物、豆類、根莖類、果皮等食物中。

不僅如此，謝易倩說，患者亦須攝取足夠的水份，以體重60公斤的民眾來說，每日要喝1800至2100毫升的水，才能達到軟化大便的效果，讓排泄暢通，另外也要適量補充脂肪，讓糞便表面光滑，以利糞便在腸道的輸送及排出，若當餐沒有其他油脂類食物，可以在川燙的青菜中加入橄欖油。