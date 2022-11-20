女星虞書欣因古裝仙俠劇《蒼蘭訣》而爆紅，古靈精怪的模樣加上逐漸長開的美貌，吸引一大票粉絲支持。而她也因此接下不少新戲約、代言，吸金能力相當驚人。近日，她在社群平台上曬出一組黑色禮服照，脖子上的項鍊更是巧妙將人們的目光引至她深遂的事業線上，讓粉絲們大飽眼福。

95後小花旦虞書欣在《蒼蘭訣》以及新劇《兩個人的小森林》的造型都是可愛甜美的模樣，鄰家妹妹的氣質展現的淋漓盡致，讓粉絲們充斥著滿滿的母愛，想好好呵護如此乖巧的她。然而，近期虞書欣走起「百變小欣」的路線，一改過往甜美裝扮，多次在微博上更新身穿火辣服裝的美豔模樣，辣翻一眾網友。

近日，虞書欣在微博以及IG上更新一組九宮格照片。只見照片中的她身穿過去參加品牌活動的服裝，一身低胸黑裙襯出性感的身材，裙擺飄然落地彰顯著華貴的氣質。胸前的項鍊閃閃發光，巧妙地落在她深邃的事業線上，成了觀眾們的目光焦點，更將虞書欣的火辣身材襯托出來，富有成熟女性的非凡魅力。

此外，虞書欣面對鏡頭，擺出冷臉模樣，昔日可愛的小甜妹轉變成了高冷女神，讓粉絲們深陷她的百變魅力中，直呼：「虞書欣姊姊今天晚上殺瘋了」、「這次的妝造真的是超乎我想像的好看」、「感覺比精修圖的造型還要漂亮呢」、「不愧是百變小欣，每次的造型都超出我想像。」