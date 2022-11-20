日據時期，家將文化即已活躍於府城。圖為「佳里佛天宮吉安堂八家將」。（台南市文資處提供／曹婷婷台南傳真）

你知道台灣家將文化源自何處嗎？台南市文化資產管理處啟動大台南地區陣頭普查暨保存維護計畫，目前公認最早家將團為府城白龍庵五部及西來庵四部，日據時期即活躍府城，迄今有資料可考的家將團共143團，但傳承至今僅56團，可知家將團昔日之蓬勃及傳承不易。

近年部分優質家將團也努力扭轉媒體或部分民眾心中的家將形象，例如已登錄文化資產的佳里吉和堂八家將、新化鎮狩宮吳敬堂八家將、佳里鎮山宮吉興堂八家將等，嚴格要求團員嚴守紀律、重視傳統；今年，佳里吉和堂更透過文化局媒合，與成功大學合作開設學分課程，首創家將界先例，一開課即秒殺。

台南市文資處指出，迄今台南仍存在眾多品質優良的家將團，且已傳承數代，其所保存的信仰儀式、面譜服裝或陣法動作，皆具深厚文化內涵，這2年展開普查，迄今有資料可考的家將團共143團，傳承良好者有56團。

文資處表示，家將（八家將或什家將）發源於台南府城地區、傳衍於南部各縣市的重要傳統陣頭，據研究極可能是源自台灣本土的陣種，家將本為五福大帝駕前將軍，負責驅邪捉妖。

文獻中最早出現「八家將」者，為1898年《臺灣日日新報》所記載「每8人為1隊則稱駕前八家將，10人則稱什家將」，顯見家將文化在日據初期即存在。

文資處說，目前公認最早成立家將團，為台南府城的白龍庵五部及西來庵四部，日據時期即活躍於府城各地，團員嚴守戒律、依古禮開面扮裝，出軍時嚴肅而令人敬畏。西來庵事件後，家將團一度於府城地區銷聲匿跡、團員四散各地，但也因此使得家將文化向南至高雄旗山、鳳山，向北至嘉義、雲林地區傳播。

文資處此次也首次系統性梳理台南各地區家將傳衍，包含府城地區向南北傳播的西來庵衍脈、白龍庵衍脈及開基范司堂衍脈；由府城傳自嘉義，再回傳新營鹽水一帶的「振字系統」及麻豆地區「麻豆將系統」；佳里、將軍、西港一帶由佳里吉和堂傳播的「佳里吉字系統」；歸仁、永康地區由高雄鳳山、旗山回傳的「旗山將系統」等，挖掘屬於各地區的家將歷史及宗教特色。文資處說，家將為源自台灣民間本土文化，未來也將持續輔導將團，推廣珍貴家將文化，