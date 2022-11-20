台大醫科是不少人夢寐以求、進入醫療體系的敲門磚。不過近日卻有在校生爆料，有學生在論文的分組報告時擺爛躺分，甚至是在許多必修科目作弊，消息曝光後引發熱議。

近日有台大網友在Dcard發文表示，有4名大二醫學生在必修課進行分組論文報告，不過報告內容幾乎是由其中1人完成，貼文曝光後在台灣大學版引發熱烈討論。不少網友透露，蹭報告的其他3人有2人身分是網路紅人，甚至還有作弊嫌疑，且類似的報告白嫖、作弊情形已經持續一段時間。

有台大學生整理大二醫學系報告躺分、作弊的相關討論。（翻攝自Dcard）

雖然一名自稱主要做報告的當事人出面回應，反駁自己遭到「白嫖」，不過許多相關人士認為回應並非該名當事人平時的說話方式，對於該回應並不買單，砲轟回應根本只是假裝當事人的口吻，試圖洗白其他3名學生。

對此，許多網友紛紛回應，「流量網紅欸，他們平時那麼忙，諒解一下也是合理的吧，成名在望的他們是未來的明日之星，躺分什麼的都是有人在黑他們啦，分數不能夠用來衡量一個人，王子不能一直被抹黑啦」、「靠作弊到拿卷也太無恥了吧，可不可以提示一下是誰，我不想以後遇到庸醫」、「一堆醫學生都會作弊啊，太糟糕了！以後不敢給他們看了」。