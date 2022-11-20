必勝客攜手亞洲植物肉領導品牌OMNI推出「植物系酥嫩纖魚柳」，優惠價209元。（必勝客提供）

年末派對、聚餐多，速食品牌必勝客特別推豪華限定版「嘉年華海陸起司拼盤」，一口氣集結美式、日式、德式、南美等4大異國海陸美味，針對近來蔚為潮流「無肉飲食」，這次必勝客也創下速食業先例，聯手亞洲植物肉領導品牌OMNI，限時限量開賣「植物系酥嫩纖魚柳」，純植物製造的植物系酥嫩纖魚柳，不只可免除海洋重金屬及海鮮汙染物超標殘留的疑慮，更具備植物蛋白質、零膽固醇的特點，享受美味的同時還能兼顧健康與環保。

歲末狂歡季節到來，必勝客將聚會必點的經典拼盤豪華升級，推出奢華限定版「嘉年華海陸起司拼盤」，一次囊括四國美食，除了人氣暢銷的黃金和風鱈魚及BBQ烤雞外，還有紮實多汁的德式帶骨香腸、鮮甜味美的南美深海魷魚，搭配彈牙爽口的日式松阪豬，最後點綴上煙燻香氣帶點堅果風味的荷蘭煙燻高達起司，超豐盛海陸美味，讓舌尖環遊歐美亞三洲。「嘉年華海陸起司拼盤」即日起限時限量開賣，單點價599元，拼盤套餐換購價只要加價170元。

隨著環保、健康意識抬頭，全球素食人口成長，創新蔬食蔚為風潮，這次必勝客攜手OMNI推出「植物系酥嫩纖魚柳」，嚴選非基改大豆、米等純植物蛋白配方製成，可補充植物蛋白質、零膽固醇和零反式脂肪，還能提供膳食纖維，一口咬下外皮酥脆，不但與魚肉口感神似，甚至還吃得到海鮮的鮮美，讓人直呼「這真的不是魚嗎？」必勝客「植物系酥嫩纖魚柳」搭配經典墨西哥紅醬，墨西哥辣椒帶來微辣感，與番茄酸甜的滋味交織在一起，即日起限時開賣，優惠價209元。

必勝客為響應11月25日「國際無肉日」，即日起已推出「植物系魚柳比薩分享餐」邀全民一起響應永續，「植物系魚柳比薩分享餐」包含植物系酥嫩纖魚柳1份、彩蔬鮮菇大比薩1個、薯金幣大份1份，超值套餐優惠價只要599元。