華人重視食補，也相信「以形補形」，透過食用和人體相應的動物器官補身，像是坊間瘋傳「吃魚眼顧眼睛」的說法，對此，眼科醫師林怡汝表示，要想達到吃眼補眼的功效，要連魚眼睛一旁的「軟爛脂肪」一起吃才有用。

林怡汝在節目《健康好生活》中提到，過去曾遇過不少角膜移植患者，在一批同時期開刀、回診的病患中，有一位奶奶的角膜移植傷口癒合得特別好，一般人約莫需要住院1周，但她2、3天後就能返家。她好奇詢問後才知，奶奶的家屬每天燉魚湯給她喝，因此傷口復元快速。

林怡汝指出，魚肉含有豐富的Omega-3，可幫助修復人體細胞、有助於傷口復原，還可調控發炎反應。不過對於坊間「吃魚眼顧眼睛」的說法，她直言，真正該吃的是「魚眼睛旁邊的那一坨脂肪」，因為Omega-3都在那裡頭。

林怡汝進一步解釋，魚眼睛中白白、硬硬的那顆東西其實是魚的水晶體，是蛋白質，煮熟後就沒什麼養分；真正可以補眼睛的是水晶體旁的玻璃體，也就是眼窩處那些軟爛的脂肪，富含膠原蛋白。

另外，林怡汝也提醒，現代人手機不離身，甚至有睡前滑手機的習慣，殊不知在黑暗的環境中，容易讓眼壓升高，長期下來恐導致視神經衰弱和視野缺損。