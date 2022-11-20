過去在NBA叱吒風雲的超級球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard），昨（19）日展現昔日場上統治力，全場拿下38分、25籃板的鬼神成績，甚至只差1助攻就能完成3項數據都破10的大三元，霍華德不僅震撼了台灣籃壇，就連過往死敵、名人堂球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）也被他的搶眼表現吸引目光，在IG轉發霍華德空中接力的美技影片。

霍華德昨日迎來生涯在T1首戰，似乎太久沒有在職業比賽中登場，手感生鏽的霍華德半場僅有11分演出，不僅遠低於外界對他的期待，更讓雲豹攻勢受阻落後來到21分，但下半場恢復狀態的「魔獸」終於出閘，幾乎可以說是一己之力帶領雲豹扭轉局勢，將比賽順利拖進了延長賽。

士氣高漲的雲豹沒有收手，延長賽仍維持一定領先，在比賽剩下3分37秒時，霍華德接獲隊友鄭瑋發出的底線球，上演飛身禁區爆扣引爆全場萬人歡呼，將比數拉開至5分差距奠定勝基。

在社群媒體相當活躍的歐尼爾，也透過IG轉發霍華德這記精彩扣籃，2人過去在場上有幾次交手，不過當霍華德加入NBA時，寫下許多精彩戰役，只是歐尼爾已經是又老又傷的狀態，而2人的戰場也逐漸轉往轉播台上，已經擔任球評的歐尼爾曾經不只1次批評霍華德場上的表現，讓魔獸非常不解為何總是被針對，歐尼爾則是回應批評他是為了幫助他的生涯走得更加順遂。